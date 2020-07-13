МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ, Валерия Кузнецова. Трубопровод "Голубой поток", поставляющий российский газ в Турцию, не был вновь запущен после технического обслуживания в мае и остается простаивающим. По информации Reuters, Анкара заменила поставки от "Газпрома" увеличением закупок СПГ. Источники агентства утверждают, что дата перезапуска газопровода неизвестна, да и необходимости в этом нет, поскольку Турции хватает объемов, поставляемых по "Турецкому потоку".

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

На падение спроса на российский газ в Турции повлияли две группы факторов – постоянные и временные, считает аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев. "К постоянным относится политика диверсификации источников газа, которую последовательно поводит Турция в целях обеспечения энергетической безопасности. В результате "Газпром" уже вряд ли будет основным поставщиком газа в страну", — считает он.

В прошлом году Турция получила от "Газпрома" лишь около 15 млрд кубов газа. Это примерно равно всей мощности "Голубого потока" или турецкой нитки "Турецкого потока", но вдвое меньше, чем оба эти газопровода.

При этом в 2019 году Турция импортировала 12,9 млрд кубов в виде СПГ. "Крупнейшим поставщиком был Алжир, который поставил в Турцию 5,8 млрд кубометров газа. Второе место между собой делят Катар и Нигерия – по 2.5 млрд кубов. На третьем месте – США, они поставили в Турцию 1,2 млрд кубов СПГ. Примерно такой доля на турецком рынке сохраняется и сейчас", — поделился данными эксперт финансового университета, аналитик фонда национальной безопасности Игорь Юшков.

На этот тренд наложились временные факторы – ощутимый спад в экономике Турции, теплая зима, а в этом году – еще и пандемия COVID-19, отмечает Калачев. Очевидно, что спрос на природный газ резко снизился. "Кроме того, пока на спот-рынке держатся низкие цены, потребители предпочитают создавать запасы в ущерб более дорогим долгосрочным контрактам", — добавляет Калачев.

КОНКУРЕНТЫ В ИГРЕ

Российский газ стал проигрывать конкурентам и в цене. Покупать газ на спотовом рынке стало значительно выгоднее, считает Юшков. "В 2019 году у Турции появилось несколько газовых альтернатив — был достроен идущий из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе Трансанатолийский газопровод (TANAP), и в том же году в мире было введено рекордное количество СПГ-заводов, сжиженный газ подешевел", — объясняет он.

"Мы помним, что в мае и апреле существенно упала цена на нефть. А так как российские газовые контракты привязаны к стоимости нефти, весенняя просадка отразится на стоимости газа уже этой осенью. Поэтому, я считаю, Турции есть смысл не отбирать газ сейчас, а чуть-чуть подождать", — отмечает Юшков.

ЦЕНОВОЙ ВОПРОС

Простой "Голубого потока" с мая, по всей видимости, вызван и ценовыми разногласиями с турецкими потребителями, считает Калачев.

"При избытке газа на турецком газовом рынке и низких ценах на рынке спот, чтобы возобновить поставки газа по "Голубому потоку", вероятно, "Газпрому" нужно предложить дополнительные скидки к цене, однако не факт, что это будет экономически оправдано, учитывая падение объемов", добавляет он.

Примечательно, что у ряда турецких компаний в этом году заканчиваются контракты с "Газпромом". Юшков предполагает, что Турция таким образом может намеренно провоцировать определенный конфликт.

Семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у "Газпрома" по долгосрочным контрактам "бери-или-плати" (take-or-pay), задолжали российской компании порядка $2 млрд. По итогам 2019 года турецкие импортеры выбрали менее 15% общего контрактного объема 10 млрд кубов.

"Сейчас "Газпром" обвиняет их в том, что они не выбрали законтрактованные объемы газа и при этом не оплатили по условиям договора. Возможно, турки вполне сознательно пошли на этот шаг и теперь в рамках переговорах по продлению или по заключению новых контрактов, будут торговаться в условиях назревшего конфликта", — считает Юшков.

Руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института проблем нефти и газа РАН Алексей Мастепанов придерживается такого же мнения. Общая тенденция времени сводится к тому, что покупатель стремится пересмотреть контракт в свою пользу, и у него есть все основания для этого.

"Что касается Турции, здесь есть очень много вариантов. К примеру, они будут пытаться изменить уровень "бери-или-плати", а могут и полностью попытаться избавиться от этого условия в том случае, если они уверены, что ситуация приоритета спроса на предложением сохранится еще на 10 лет", — рассуждает Мастепанов.

Он также подчеркнул, что общая просадка потребления энергии в мире посодействует Турции в ведении переговоров. В условиях серьезного превышения предложения над спросом покупатель будет стараться купить любой товар выгодно для себя.

ВСЕ ОБРАЗУЕТСЯ

В отношении перспектив трубопровода эксперты придерживаются разных оценок. Мастепанов предполагает, что эксплуатация "Голубого потока" в режиме небольших поставок дороже, чем просто остановка прокачки газа по трубе. К тому же, те объёмы газа, которые Турция покупает у России, можно поставить, используя только "Турецкий поток".

"Здесь нет каких-то жареных сенсаций, всего-навсего экономический расчет. Что выгоднее, держать в эксплуатации две трубы и обе использовать на 10-15 процентов или использовать одну большей загрузки, а вторую временно отключить?" — рассуждает Мастепанов.

В свою очередь, Калачев напомнил, что после того, как пандемия и спад в экономике будут преодолены, спрос начнет восстанавливаться. В долгосрочном плане нет сомнений, что тренд на рост потребления природного газа будет продолжаться и в мире, и в Турции, уверен он.

По его словам, ни о каком демонтаже труб не может идти речи. "Не то, что разбирать, а даже консервировать на длительный срок этот трубопровод не придется. Максимум – это сократить объемы прокачки в соответствии с текущими продажами или приостановить работу газопровода. С ростом потребления газа его мощности снова станут востребованы через какое-то время", — заключает он.