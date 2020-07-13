МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ликвидации последствий нефтеразливов с учетом правительственных поправок, которые предполагают обязанность компаний иметь резерв средств на счетах, банковскую гарантию или страховку от нефтеразливов.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Путин поручил до 1 августа принять законодательные изменения для предотвращения ЧП, подобных разливу дизельного топлива в Норильске. Данные поправки предусматривают создание механизма финансового обеспечения предотвращения нефтеразливов. Такой механизм должна будет предусмотреть каждая компания, которая занимается добычей, транспортировкой и хранением нефтепродуктов. Это предполагает либо резерв средств на счетах, либо банковскую гарантию, либо страховку.

Документ также предусматривает уведомительный порядок утверждения плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для сухопутных территорий. План будет утверждаться организацией, осуществляющей на суше добычу, переработку, транспортировку, хранение и реализацию нефти и нефтепродуктов, но при наличии заключения о готовности этой организации к действиям по локализации и ликвидации последствий разливов и согласования с Росприроднадзором.

Эксплуатирующая организация должна будет направить уведомление об утверждении плана в федеральные ведомства, определяемые президентом или правительством, а в случае внесения в план изменений уведомить об этом Росприроднадзор.

Ранее уведомительный порядок утверждения такого плана был установлен для морских акваторий при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Для сухопутных территорий аналогичное регулирование на законодательном уровне отсутствует, для них действует порядок, установленный постановлением правительства. В соответствии с ним организации подготавливают и направляют планы в региональные и федеральные органы власти на согласование, после чего планы утверждается Минэнерго и МЧС.