МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в преддверии заседаний комитетов ОПЕК+ обсудил ситуацию на рынке нефти с главой миннефти Нигерии Тимипре Силвой, сообщившим, что в июне его страна вновь не полностью выполнила сделку ОПЕК+, но исправит ситуацию в июле-сентябре, сообщает саудовской госагенство SPA.

Министр нефти Нигерии подтвердил перед саудовским коллегой приверженность соглашению ОПЕК+. "Он прояснил, что его страна еще не полностью придерживается условиям соглашения и в настоящий момент сокращает добычу меньше оговоренного уровня", — пишет агентство, ссылаясь на министра. Силва также заявил, что Нигерия компенсирует свое недовыполнение сделки ОПЕК+ в июле-сентябре.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. На фоне опасений по поводу пандемии коронавируса и ее влияния на спрос не исключался вариант продления и на август. В противном случае, согласно изначальному плану, в этом месяце объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее до 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола и Габон.

Как ожидается, вопрос о параметрах сделки на август решится на этой неделе. На 14 июля запланировано заседание технического комитета экспертов ОПЕК+ (JTC), а на 15 июля — министерского мониторингового комитета (JMMC).