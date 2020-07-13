КИЕВ, 13 июл /ПРАЙМ/. НАК "Нафтогаз Украины" заявляет об угрозе срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

Ранее кабинет министров Украины продлил специальные обязательства (ПСО) НАК "Нафтогаз Украины" по поставке природного газа для нужд населения до 1 августа 2020 года.

"Ненадлежащие расчеты за газ со стороны таких предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым. Сейчас перечень включает 109 должников при общем количестве теплопроизводителей в Украине (на момент завершения прошлого отопительного сезона) в 1316 предприятий", — сообщается на сайте компании.

Власти Украины еще в 2015 году возложили на "Нафтогаз" специальные обязательства продавать газ населению по регулируемым правительством ценам. Позднее действие этих обязательств неоднократно продлевалось. Украинское правительство с января 2020 года обязало "Нафтогаз" с января продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.