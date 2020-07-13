МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах массовых беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что дело об участии в массовых беспорядках возбуждено в Амурской области после разгрома офиса компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе.

"Александр Бастрыкин дал указание доложить об обстоятельствах происшествия на территории строительной площадки газоперерабатывающего комплекса в Амурской области, где между работниками подрядной организации и ее руководством возник конфликт. По данному факту следственными органами СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело… участие в массовых беспорядках", — говорится в сообщении.

Кроме того, СК организовал проверку по фактам невыплат зарплаты работникам подрядной организации, задействованным на строительстве объектов Амурского ГПЗ.

"По публикациям, размещенным в средствах массовой информации, о фактах невыплаты заработной платы работникам подрядной организации, задействованным на строительстве объектов Амурского газоперерабатывающего завода, организовано проведение доследственной проверки", — добавляется в сообщении.