Глава СК поручил доложить о расследовании дела по факту разлива авиатоплива на Таймыре
МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту разлива авиационного топлива в Красноярском крае, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что днем 12 июля при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард в Красноярском крае, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Власти ввели ЧС муниципального характера.
"Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту разлива авиационного топлива в Красноярском крае", — говорится в сообщении.
Добавляется, что расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://1prime.ru/energy/20200713/831766397.html