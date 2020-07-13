МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту разлива авиационного топлива в Красноярском крае, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что днем 12 июля при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард в Красноярском крае, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Власти ввели ЧС муниципального характера.

"Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту разлива авиационного топлива в Красноярском крае", — говорится в сообщении.

Добавляется, что расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.