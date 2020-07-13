КАИР, 13 июл /ПРАЙМ/. Очередной раунд переговоров о достижении соглашения по строящейся эфиопской ГЭС "Возрождение" закончился безрезультатно, заявил в понедельник глава МИД Египта Самех Шукри.

Египет, Эфиопия и Судан в первой половине июня возобновили приостановленные в феврале переговоры по строящейся эфиопской ГЭС "Возрождение". С начала июля переговоры проходили при посредничестве Африканского союза.

"Мы добросовестно участвовали в многочисленных переговорах, чтобы достичь справедливого соглашения, которое бы равным образом обеспечивало интересы трех стран. Мы с пониманием отнеслись к вопросам, связанным с плотиной "Возрождение", однако этот раунд закончился без достижения соглашения. Это прискорбно. Все позиции остались прежними", — заявил Шукри в эфире египетского телеканала ON.

По словам главы внешнеполитического ведомства Египта, "итоги переговоров будут представлены в офис председателя Африканского союза", им в этом году является ЮАР.

Ранее официальный представитель министерства водных ресурсов Египта заявил, что предложенный Эфиопией на переговорах проект соглашения по ГЭС "Возрождение" фактически лишает находящиеся ниже по течению Нила Судан и Египет "прав на воду, предоставляя Эфиопии право единолично пользоваться ресурсами реки".

Египет ранее официально обратился к Совету Безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся плотине, чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы. Каир заявил, что пошел на такой шаг из-за "забуксовавших" переговоров в связи с "непозитивной" позицией Эфиопии и отсутствием у нее "политического желания".

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.

По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 74%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.