МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Обе нитки газопровода "Северный поток" будут остановлены на плановое техобслуживание с 14 по 26 июля, сообщал оператор проекта Nord Stream AG.

График работ по техническому обслуживанию был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

Оператор также отмечал, что все работы по техобслуживанию и эксплуатации газопровода осуществляются при соблюдении необходимых мер безопасности для ограничения распространения COVID-19.

Экспортный газопровод из России в Европу "Северный поток" был запущен в 2011 году. Две нитки газопровода совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров газа проходят по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии. Фактические объемы прокачки по газопроводу превышают проектные мощности: в 2019 году "Газпром" экспортировал по "Северному потоку" 58,5 миллиарда кубометров газа.