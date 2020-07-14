МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA возобновила производство бензина на своем нефтеперерабатывающем заводе "Кардон", где на прошлой неделе произошел пожар, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщали на прошлой неделе местные СМИ, пожар произошел на каталитической установке НПЗ "Кардон" в Пунто-Фихо в штате Фалькон на северо-западе Венесуэлы. СМИ отмечали, что в июне на предприятии после ремонта возобновилось производство бензина 91 марки в объёме 30 тысяч баррелей в сутки. Катализатор из Ирана для установки крекинга был поставлен в Венесуэлу в апреле.

Завод "Кардон" мощностью 305 тысяч баррелей в день входит в состав нефтеперерабатывающего центра Парагуана, крупнейшего в стране и второго по мощности в мире с заявленным объёмом переработки почти в миллион баррелей в день — 72% перерабатывающих мощностей госкорпорации PDVSA на территории Венесуэлы.

Ранее в этом году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели в отношении Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.