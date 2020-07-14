МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. "Газпром" собрал в Балтийском море технические средства, которые позволяют достроить газопровод "Северный поток-2". Однако необходимо быть готовым к любому развитию событий, поскольку американцы готовятся ужесточить санкции против "Газпрома" и его партнеров в Европе. В случае успешного завершения строительства газопровода, Германия получает доступ к огромным ресурсам и становится крупнейшим газовым хабом Европы.

БЫТЬ ГОТОВЫМ КО ВСЕМУ

Датское энергетическое агентство (Danish Energy Agency, DEA) выдало Nord Stream 2 разрешение, необходимое для завершение строительства газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны. Разрешение позволяет использовать суда не только с динамическим, но и с якорным позиционированием.

Получив разрешение от DEA, Nord Stream 2 сможет привлечь для завершения недостроенного участка газопровода баржу-трубоукладчик "Фортуна", которая не имеет системы динамического позиционирования. Возможность использовать "Фортуну" ускорит строительство, однако основной объем работы придется выполнять судну-трубоукладчику "Академик Черский", который прибыл в Балтийское море из дальневосточного порта Находка.

Скорость укладки труб "Академиком Черским" не превышает 2 км в сутки, "Фортуна" способна уложить в сутки до 1,5 км труб. Специалисты считают, что для завершения строительства газопровода потребуется не менее трех месяцев, поэтому возобновить строительство необходимо как можно скорее, чтобы использовать благоприятные погодные условия. Осенью на Балтике начинаются шторма, что может серьезно затруднить проведение работ.

На Балтийское море в сопровождении кораблей ВМФ России также прибыли два вспомогательных судна — "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремет", которые будут использоваться для обеспечения судов-трубоукладчиков необходимыми материалами и оборудованием. Сейчас оба судна находятся в порту Светлый Калининградской области, где проводится их переоснащение. Затем они направятся в немецкий порт Мукран на острове Рюген — основную техническую базу проекта "Северный поток-2".

"Фортуна" также готовится к возобновлению работ, но в немецком порту Росток. Баржа-трубоукладчик приступит к работам не ранее 3 августа, поскольку полученное от ДЭА разрешение может быть обжаловано в Датском апелляционном совете в течение четырех недель после даты его выдачи.

Нерест трески, о котором сообщали западные и российские СМИ, препятствием для возобновления строительства не является. Треска нерестится в западной части Балтийского моря с марта по июнь. Кроме того, трасса "Северного потока-2" проложена не в территориальных водах, а в ИЭЗ Дании – на достаточно большом удалении от острова Борнхольм, где проходит нерест.

Недостроенный морской участок газопровода составляет не более 160 км по двум ниткам. В конце прошлого года швейцарская компания AllSeas прекратила строительные работы и вывела свои суда-трубоукладчики из Балтики, испугавшись санкций со стороны США. "Газпрому" и его европейским партнерам был нанесен существенный финансовый урон. После остановки строительства глава департамента энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что Россия никогда не достроит "Северный поток-2", поскольку не имеет необходимых технических средств и технологий. Однако президент РФ Владимир Путин после общения с руководством "Газпрома" обещал завершить строительство газопровода в конце 2020 года, самое позднее в первом квартале 2021 года.

"Газпром" собрал в Балтийском море технические средства, которые позволяют завершить строительство, но этого может оказаться недостаточно. Необходимо быть готовым к переносу технической базы из немецкого порта Мукран в один из портов Калининградской области, если германские партнеры "Газпрома" не выдержат жестких санкций, которые готовятся в Вашингтоне.

С ТАКИМИ СОЮЗНИКАМИ И ВРАГИ НЕ НУЖНЫ

Группа американских сенаторов во главе с Тедом Крузом и Джоном Барассо внесли в Конгресс США два законопроекта об ужесточении санкций против компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2". Согласно законопроекту, все введенные ранее санкции в отношении участников проекта буду распространяться не только на компании, предоставляющие свои суда для строительства газопровода, но и на компании, предоставляющие какое-либо оборудование, услуги по страхованию, сертификации и техническому обслуживанию. Кроме того, санкции могут быть введены против портов базирования российских судов, участвующих в строительстве газопровода.

Американские сенаторы уверены, что принятые ранее санкции недостаточны, поскольку Москва может достроить "Северный поток-2" собственным силами. По их мнению, газопровод, идущий напрямую из России в Германию, угрожает энергетической независимости стран ЕС и Украине и может быть использован как рычаг давления на союзников США, поэтому Конгресс должен принять самые решительные меры, чтобы не допустить завершения его строительства.

Более того, предлагается включить дополнительные санкции в оборонный бюджет 2020-2021 года, тогда даже президент США не сможет наложить на них вето. Круз настаивает на введении санкций задним числом с декабря 2019 года. Это ставит под удар все компании, которые сейчас сотрудничают с "Газпромом" в рамках проекта "Северный поток-2".

По мнению западных экспертов, для американских производителей СПГ рынок Европы является балансирующим. Но противостояние между США и Китаем нарастает и может перерасти в полномасштабную торговую войну. В результате китайский рынок для американцев полностью закроется, а европейский станет основным. В связи с этим санкции против "Северного потока-2" должны не только "защитить европейских союзников США", но и обеспечить рынок сбыта для американского СПГ.

СТРАСТИ ПО ГАЗУ

Санкции США направлены не только против "Газпрома". Они нанесут сильный удар по экономическим интересам развитых стран Европы – прежде всего, Германии. В случае успешного завершения проекта Германия сможет получить по "Северному потоку" и "Северному потоку-2" 110 млрд куб. м. Этого объема достаточно, чтобы компенсировать потери генерирующих мощностей в связи с выводом из эксплуатации АЭС и угольных ТЭС. Берлин планирует закрыть все АЭС к 2022 году и полностью отказаться от использования угля для генерации электроэнергии к 2038 году. Масштабные поставки российского газа напрямую из России в Германию позволяют последней реализовать намеченные планы без ущерба для своей экономики.

С учетом поставок по другим маршрутам – "Ямал-Европа", ГТС Украины, газопровод из Северного моря – Германия станет крупнейшим газовым хабом (распределительным центром) Европы. Имея в своем распоряжении такие ресурсы, германские и другие крупные европейские энергетические компании получат существенное преимущество над конкурентами.

Вследствие теплой зимы и режима самоизоляции во время пандемии коронавируса в Европе предложение газа значительно превысило спрос. Однако ситуация может кардинально измениться уже в конце года в связи с падением собственной добычи, сокращением поставок СПГ – прежде всего из США – и трубопроводного газа из Норвегии и Алжира.

Добыча сланцевой нефти: в ожидании обвала

Собственная добыча в ЕС падает быстрыми темпами. Правительство Нидерландов планирует в 2022 году полностью остановить добычу на Гронингене – крупнейшем газовом месторождении Европы. Пик добычи на месторождении был достигнут в 1976 году, составив 88 млрд куб. м, а в этом году ожидается, что добыча не превысит 10 млрд куб. м.

Норвегия и Алжир не обладают необходимой ресурсной базой, поэтому не способны увеличить добычу и поставки природного газа в ЕС. Экспорт из Норвегии в прошлом году составил 114 млрд куб. м, из Алжира – около 41 млрд куб. м.

Потребление газа в странах Европы (без Турции) составляет около 510 млрд куб. м/г. Роста потребления в ближайшие годы не прогнозируется, но зависимость от импорта газа увеличится из-за падения собственной добычи, вывода из эксплуатации АЭС и сокращения использования угля для генерации электроэнергии.

В Берлине осознают, что использование возобновляемых источников энергии не может полностью компенсировать выводимые из эксплуатации АЭС и угольные ТЭЦ. Кроме того, затраты на получение такой энергии значительно выше, чем на природный газ, который является самым экологически чистым ископаемым топливом. Гарантированные поставки российского газа необходимы для стабильного развития Германии – локомотива европейской ЕС.

ПОБЕДА ЦЕНЫ НЕ ИМЕЕТ

Правительство ФРГ во главе с канцлером Ангелой Меркель оказывает поддержку проекту "Северный поток-2". В Берлине считают, что проект является коммерческим, а не политическим, как утверждают в Вашингтоне и проамериканское лобби в Брюсселе. Оказывая поддержку "Северному потоку-2", Меркель отстаивает интересы крупнейших европейских энергетических компаний – партнеров "Газпрома"- германских Uniper и Wintershall, французской Engie, англо-голландской Shell, австрийской OMV.

Берлин не смог вывести "Северный поток-2" из-под действия Третьего энергетического пакета, который не позволяет "Газпрому" использовать этот газопровод на полную мощность.

Из-за давления Вашингтона и брюссельской бюрократии, Меркель настояла на заключении с Украиной долгосрочного контракта на транзит российского газ, полагая, что эта уступка смягчит позицию США по отношению к "Северному потоку-2". Однако Вашингтон только ужесточает санкции, что может напугать европейских партнеров "Газпрома".

"Газпром" заключил пятилетний контракт на транзит российского газа через Украину на крайне невыгодных условиях. Российская компания обязалась обеспечить транзит газа через Украину в течение пяти лет. В 2020 году объем транзита должен составить 65 млрд куб. м, а в последующие четыре года по 40 млрд куб. м. При этом, "Газпром" обязан ежесуточно прокачивать через Украину строго установленный объем – 178 млн куб. м/сут. в 2020 году, 110 млн куб. м/сут. в течение следующих четырех лет. Если транзитный объем меньше, то оплачивается весь установленный объем. Если требуется увеличить объем поставок, то дополнительный объем оплачивается по повышенному тарифу. В январе-мае транзит газа через Украину составил 24,9 млрд куб., но "Газпром" заплатил полностью за весь объем, зарезервированный на первое полугодие 2020 года – 32,5 млрд куб. м.

В конце прошлого года российская компания перечислила "Нафтогазу" $2,9 млрд согласно решению Стокгольмского арбитражного суда, которое было неправомерным и предвзятым. Более того, Украина отказывается покупать газ напрямую у "Газпрома", но осуществляет виртуальный импорт. Отбор газа в необходимом объеме осуществляется из транзитного потока, но по документам весь газ прокачивается от восточной границы с Россией до западной границы с ЕС. Это позволяет Киеву взимать плату за транзит в полном объеме и не тратится на реверсные поставки из ЕС, которые осуществляются виртуально.

Польская PGNiG через Стокгольмский арбитражный суд также добилась от "Газпрома" выплаты $1,5 млрд в виде ретроактивных платежей. В Стокгольме фактически переписали заключенный между двумя компаниями контракт в пользу PGNiG. Российская компания заявляет, что продолжит обжаловать решение суда, но выплатила полякам всю сумму, указанную в судебном решении. При этом шансы добиться пересмотра решения суда в Стокгольме равны нулю.

"Газпром" пострадал от соглашательской политики, которую он проводил последние годы в отношении ЕС. Компания пошла на подписание контракта с Украиной, выплатила огромные суммы "Нафтогазу" и PGNiG с одной целью – достроить "Северный поток-2". У российской компании нет права на ошибку. Она должна быть готова к любому развитию событий. Газопровод должен быть достроен. Пусть даже не удастся провести сертификацию и обеспечить полую загрузку сразу после завершения строительства. Это возможно сделать позже.

Диверсификация маршрутов поставок российского газа в Европу и наличие свободных экспортных мощностей позволят "Газпрому" проводить гибкую ценовую политику, изменить порядок формирования цен на газ, избежать в будущем унизительных ретроактивных платежей, не допустить диктата со стороны западных "партнеров".