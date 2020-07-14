МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа. Об этом сообщается в данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и Банка России.

В апреле и мае текущего 2020 года российские компании продали за границу 65,4 тонны золота. Сумма от экспорта металла составила $3,55 млрд.

При этом экспортные поставки "голубого топлива" в апреле и мае принесли "Газпрому" (монополист на рынке экспорта трубопроводного газа из России) $2,4 млрд, а за весь второй квартал года такие продажи составили $3,5 млрд.

По данным Банка России, это минимальное значение за квартал с 2002 года.

Как прокомментировал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов изданию РБК, Россия впервые в истории оказалась в такой ситуации.По его мнению, как минимум с 1994 года экспорт газа России традиционно приносил больше выручки стране, чем продажи золота.