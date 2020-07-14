МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. "Газпром" в первом квартале 2020 года получил убыток по МСФО впервые с 2015 года, он составил 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.

Выручка от продаж "Газпрома" составила 1,74 триллиона рублей, сократившись на 24% в годовом выражении.

В последний раз компания фиксировала квартальный убыток по итогам третьего квартала 2015 года, он тогда составил 2 миллиарда рублей.

Чистый долг "Газпрома" за первый квартал 2020 года вырос на 18% и по состоянию на 31 марта составил 3,74 триллиона рублей.

"Чистая сумма долга увеличилась на 571 766 миллионов рублей, или на 18%, с 3 167 847 миллионов рублей по состоянию на 31 декабря 2019 года до 3 739 613 миллионов рублей по состоянию на 31 марта 2020 года", — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, данное изменение в основном связано с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте из-за роста курсов доллара и евро по отношению к рублю.

Чистая сумма долга определяется как краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные кредиты и займы, долгосрочные векселя к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов.

"Газпром" повысил оценку инвестиций группы на 2020 год до 1,646 триллиона рублей с 1,61 триллиона рублей. "Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе группы на 2020 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) и имеющимся аналогичным намерениям группы составляет 1 646 224 млн руб", — говорится в отчете.

В конце апреля "Газпром" сообщал, что план по инвестициям на 2020 год составляет 1,609 триллиона рублей.

Результаты "Газпрома" по МСФО в первом квартале можно считать неплохими, учитывая экономические условия 2020 года, говорится в комментарии заместителя председателя правления "Газпрома" Фамила Садыгова к отчетности по МСФО.

"Внешние условия, в которых "Газпром" и отрасль в целом работают в 2020 году, оцениваются аналитиками рынка как крайне неблагоприятные. В этих условиях финансовые результаты, которые компания показала в I квартале, можно считать, аккуратно скажу, неплохими. Мы сгенерировали положительный свободный денежный поток и сохранили долговую нагрузку на комфортном уровне", — приводятся слова Садыгова в сообщении пресс-службы компании.