МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. "Газпром" в расчете дивидендов за 2020 год будет исходить из чистой прибыли за первый квартал в размере 288 миллиардов рублей с учетом корректировки на "неденежные" статьи, сообщил зампред правления Фамил Садыгов.

Компания ранее во вторник опубликовала отчет о финансовых результатах по МСФО, согласно которым в первом квартале 2020 года "Газпром" получил убыток впервые с 2015 года, составивший 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее.

"Чистый убыток, зафиксированный по итогам первого квартала 2020 года, носит в основном "бумажный" характер: он обусловлен, прежде всего, значительными отрицательными курсовыми разницами, вызванными резким снижением курса рубля в марте на фоне набиравшей обороты пандемии, а также известными событиями на мировом нефтяном рынке", — сказал Садыгов.

"Напомню, что корректировка на подобные "неденежные" статьи была предусмотрена в дивидендной политике компании, которая была утверждена в конце 2019 года. С учетом этих корректировок, сделанных, подчеркиваю, по заранее объявленным правилам, в расчете дивидендов за 2020 год будет учитываться прибыль первого квартала в размере 288 миллиардов рублей. Понятно, что итоговая величина дивидендной базы будет определяться, исходя из прибыли за весь 2020 год", — добавил он.

В конце прошлого года совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику, предполагающую выход на выплаты не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 году — не менее 30%; по итогам работы в 2020 году — не менее 40%; по итогам работы в 2021 году и в последующие годы — не менее 50%.

При этом предполагается, что чистая прибыль будет корректироваться на ряд неденежных статей доходов и расходов, то есть не связанных с движением денежных средств в отчетном периоде, а если отношение скорректированного чистого долга к EBITDA по итогам года превысит уровень 2,5, совет директоров может принять решение об уменьшении дивидендов, рекомендуемых для утверждения. Как поясняли в компании, эта возможность позволит, при необходимости, сохранить долговую нагрузку на комфортном для "Газпрома" уровне.