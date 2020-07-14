ВАРШАВА, 14 июл — ПРАЙМ. Европейская комиссия дала согласие на слияние польских топливных концернов Orlen и Lotos, заявил глава Orlen Даниель Обайтек журналистам во вторник.

В свою очередь в пресс-службе Orlen заявили, что слияние "значительно укрепит позиции концерна в переговорах по цене с контрагентами из США, стран Ближнего Востока или России".

Процесс приобретения концерном Orlen группы Lotos был инициирован в феврале 2018 года. На первом этапе Orlen планирует приобрести 32,99% акций.

"Сегодня исторический момент для польской экономики. У нас есть согласие Еврокомиссии на слияние", — сказал Обайтек.

В настоящее время Orlen является самой крупной нефтеперерабатывающей компанией в Польше. В группу PKN Orlen входят шесть НПЗ в Польше, Чехии и Литве.

Grupa Lotos — вторая по величине нефтеперерабатывающая компания в стране. Это единственная компания, работающая в исключительной экономической зоне Польши в Балтийском море. Компания также занимается нефтедобычей на норвежском континентальном шельфе и в Литве.