МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Механизм демпфера в нефтяной отрасли РФ не универсален и его нужно доработать, тогда цены на автотопливо на заправках могут стабилизироваться, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

"Когда цена нефти на мировом рынке возрастает, демпфер сдерживает рост цен на внутреннем рынке. Когда цена падает, государство, соответственно, снижает акциз для российских НПЗ, чтобы они не разорились", — сказал он в интервью газете "Московский комсомолец".

"Правда, демпфер не универсален. Когда цены на биржах растут, то маржа маленьких компаний, не входящих в вертикально интегрированные нефтяные компании, сильно проседает. Поэтому для них с точки зрения налогообложения требуются дополнения. Иными словами, демпфер нужно "докрутить". Тогда можно будет ожидать стабилизации ценников на АЗС", — полагает Артемьев.

Демпфирующий коэффициент является частью расчета обратного акциза на нефть, который выплачивается российским переработчикам в качестве компенсации за рост цен на сырье в рамках налогового маневра. Он задуман как механизм для предотвращения повышения цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Однако когда внешние цены на нефть низкие, компании могут продавать топливо внутри страны по ценам выше экспортных и, соответственно, импортных, но при этом вынуждены осуществлять дополнительные платежи государству.

На этом фоне в конце мая правительство даже ввело временный запрет на ввоз в Россию бензина, дизтоплива, керосина, судового топлива и газойля до 1 октября.