МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Поставки "Газпрома" в Европу в первом квартале упали на 16%, до 52 миллиардов кубометров, при этом экспортная цена снизилась до 162 долларов за тысячу кубов, следует из презентации компании.

В первом квартале 2019 года поставки в Европу составили 62 миллиарда кубов, а экспортная цена — 259 долларов за тысячу кубометров.

Также в материале сообщается, что добыча газа "Газпрома" в первом квартале снизилась на 10% — до 123,5 миллиарда кубометров.