МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. "Газпром" сохраняет планы по выплате 40% скорректированной чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов по итогам 2020 года, говорится в презентации компании.

"Целевой уровень выплат за 2020 год — 40% скорректированной чистой прибыли по МСФО", — сообщается в материале.

Зампред правления компании Фамил Садыгов во вторник сообщил, что несмотря на полученный убыток по итогам первого квартала, "Газпром" при определении размера дивидендов будет ориентироваться на показатель с учетом корректировки на "неденежные" статьи, то есть на прибыль в 288 миллиардов рублей.

В конце прошлого года совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику, предполагающую выход на выплаты не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 году — не менее 30%; по итогам работы в 2020 году — не менее 40%; по итогам работы в 2021 году и в последующие годы — не менее 50%.

При этом предполагается, что чистая прибыль будет корректироваться на ряд неденежных статей доходов и расходов, то есть не связанных с движением денежных средств в отчетном периоде, а если отношение скорректированного чистого долга к EBITDA по итогам года превысит уровень 2,5, совет директоров может принять решение об уменьшении дивидендов, рекомендуемых для утверждения. Как поясняли в компании, эта возможность позволит, при необходимости, сохранить долговую нагрузку на комфортном для "Газпрома" уровне.