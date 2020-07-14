ВОЛГОГРАД, 14 июл — ПРАЙМ. Подземный газопровод загорелся в Котельниковском районе Волгоградской области, горит очагами общей площадью 200 квадратных метров, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, около 15.00 по местному времени (14.00 мск) поступило сообщении о возгорании на ответвлении магистрального газопровода "Починки — Изобильное" в Котельниковском районе.

"Газопровод подземный. Горение происходит из-под земли отдельными очагами на площади 200 квадратных метров", — говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что пожарные перекрыли доступ кислорода к очагу возгорания, идет проливка и засыпка грунтом. По информации МЧС, угрозы распространения огня нет, пострадавших — тоже.