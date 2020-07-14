МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. "Газпром" видит основания полагать, что нижняя точка падения спотовых цен на газ в Европе пройдена, начала восстановления газового рынка можно ожидать в четвертом квартале 2020 года, сообщил глава финансового департамента компании Александр Иванников.

"Говоря о спотовых ценах на европейских хабах, есть основания полагать, что на сегодняшний день мы уже прошли нижнюю точку. При этом более устойчивой балансировки рынка можно ожидать начиная с четвертого квартала, что обусловлено сезонным фактором и высоким заполнением объемов газовых хранилищ", — сказал Иванников в ходе телефонной конференции компании.

"Газпром" не видит необходимости менять прогноз по экспорту газа в Европу в 2020 году, сохраняет его на уровне 166-167 миллиардов кубометров при средней цене в 133 доллара за тысячу кубометров, видит большой потенциал в четвертом квартале, сообщил начальник департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов.

"С учётом той оперативной информации, которая у нас есть по итогам двух кварталов и по оценке возможностей наших поставок по контрактам и дополнительным продажам в третьем-четвёртом кварталах, сейчас мы делаем вывод, что необходимости корректировать цифры, которые были озвучены по результатам первого квартала, нет, учитывая большой потенциал четвертого квартала, который мы ожидаем как с точки зрения цен, которые складываются, так и с точки зрения ожидаемых отборов по нашим контрактам", — сказал Зотов, отвечая на вопрос об ожиданиях компании по средней цене реализации газа и объёмам поставок в Европу в 2020 году.

Он подчеркнул, что корректировать прогноз в сторону снижения нет необходимости.

"Потенциал отбора по нашим контрактам был озвучен — 166-167 миллиардов, такой отбор мы и ожидаем", — уточнил Зотов.

Снижение поставок газа в Турцию во втором квартале связано с негативным влиянием пандемии и конкуренцией дешевого СПГ, "Газпром" надеется, что до конца 2020 года выйдет на уровни прошлого года по объемам поставок, сообщил Зотов.

"Во втором квартале совокупность факторов сошлась, это и усиление влияния пандемии, и усиление конкуренции с точки зрения поставок, экспорт газа сжиженного природного по ценам значительно ниже наших контрактных цен, и поэтому отборы упали", — сказал Зотов.

Он добавил, что предложение на рынке было большим, поскольку азиатские рынки начали сокращаться, и избыточный газ пошел на европейский рынок, в том числе турецкий.

"С началом третьего квартала ситуация начала выравниваться и довольно неплохие отборы по нашим контрактам по газу, это июль месяц, мы надеемся, что до конца года все-таки мы выйдем на цифры прошлогодние по поставкам газа в Турцию", — сказал Зотов.

Поставки газа "Газпрома" в Турцию в 2019 году составили 15,51 миллиарда кубометров.