МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. "Газпром" ожидает в 2020 году капитальные затраты по группе в 1,3 триллиона рублей после оптимизации, сообщил глава финансового департамента компании Александр Иванников.

"По нашим прогнозам, он должен составить после оптимизации 1 триллион 300 миллиардов рублей по группе", — ответил Иванников на вопрос про размер капитальных затрат "Газпрома" в 2020 году в ходе телефонной конференции компании.