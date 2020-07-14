МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Входящая в "Транснефть" центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) "Транснефть – Приволга" планирует с 2021 года выпуск нового устройства для измерения уровня нефти и избыточного давления в трубопроводе, сообщает компания.

"Применение устройства позволяет выполнять данную операцию на трубопроводе в период ремонтных работ без непосредственного присутствия человека в зоне потенциального риска. Выпуск данной продукции по заявкам дочерних обществ компании планируется начать с 2021 года", — говорится в сообщении.

Как поясняет компания, в рамках выполнения мероприятий по освоению выпуска новых видов продукции на ЦБПО в прошлом году была разработана конструкторская документация, изготовлены опытные образцы и успешно проведены приемочные испытания приспособления дистанционного сверления технологических отверстий – "СПИН". "Сверление технологических отверстий необходимо для измерения уровня нефти и избыточного давления в трубопроводе", — отмечается в сообщении.

Тестирование опытного промышленного образца сверлильного пневматического устройства "СПИН" прошло весной 2020 года на базе производственного обслуживания АО "Черномортранснефть", уточняет компания.

Также ЦБПО по итогам работы в первом полугодии 2020 выпустила 9663 единицы специализированной продукции для предприятий нефтепроводной отрасли. Продукция ЦБПО сертифицирована, запатентована и отвечает требованиям системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Потребителями являются дочерние организации "Транснефти".

Как сообщает компания, одним из основных изделий предприятия является машина для безогневой резки труб "Волжанка", выпускаемая в четырех модификациях. Ее использование позволяет безопасно производить весь спектр работ по вырезке дефектных участков нефтепроводов. Всего номенклатура продукции ЦБПО включает 216 позиций, в том числе трубопроводы из гибких плоскосворачиваемых рукавов и установки для сворачивания и разворачивания, ледорезные установки, боновые заграждения для подводных переходов, мягкие эластичные резервуары, приспособления для установки и извлечения пробок вантузов. Стоимость выпущенных в первом полугодии изделий составила более чем 161,6 миллиона рублей, заключается в сообщении.

ЦБПО "Транснефть – Приволга" является предприятием по выпуску продукции машиностроения для объектов системы "Транснефть". Территория завода составляет около 6,2 га, на ней расположены семь производственных корпусов. За первую половину года ЦБПО выполнила ремонт 204 единиц оборудования.