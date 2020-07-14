ВОЛГОГРАД, 14 июл /ПРАЙМ/. Газоснабжение у жителей Котельниковского района Волгоградской области, где произошел пожар на подземном газопроводе, осуществляется в полном объеме, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью ООО "Газпром трансгаз Волгоград".

Ранее сообщалось, что около 15:00 по местному времени (14:00 мск) поступило сообщение о возгорании на ответвлении магистрального газопровода "Починки — Изобильное" в Котельниковском районе. Горение происходило под землей очагами, общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. По информации МЧС, пострадавших нет, в 18:11 открытое горение ликвидировано.

"Газоснабжение потребителей не прекращалось и осуществляется в полном объеме. Причины возгорания выясняются", — сообщили РИА Новости в компании.

В компании отметили, что причины возгорания выясняются.