МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Техкомитет ОПЕК+ определил, что не полностью соблюдавшие в мае-июне соглашение о сокращении добычи нефти страны должны в августе-сентябре сократить добычу нефти на 842 тысячи баррелей в сутки сверх своих обязательств в рамках сделки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на делегата.

"Члены группы, которые не смогли достичь своих целей (по сокращению добычи нефти — ред.) в мае и июне, среди которых Ирак, Нигерия и Казахстан, дополнительно сократят добычу нефти на 842 тысячи баррелей в сутки в августе и сентябре", — говорится в сообщении. Агентство отмечает, что, по словам делегата, соответствующее решение в среду обсудит мониторинговый комитет ОПЕК+.

Кроме того, по словам делегатов, на которых ссылается Блумберг, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ может в среду объявить о намерении ослабить текущий объем сокращений добычи нефти в августе.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. На фоне опасений по поводу пандемии коронавируса и ее влияния на спрос не исключался вариант продления и на август. В противном случае, согласно изначальному плану, в этом месяце объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее до 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола и Габон.