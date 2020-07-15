МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Около 11,3 тысячи человек в Московской и Рязанской областях остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ.

Во вторник в Московской области с 19.00 мск из-за дождя, грозы и сильного ветра происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных 6-10 кВ.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 8200 человек). Мощность отключенных потребителей — 15 МВт", — говорится в сообщении.

В Подмосковье температура воздуха составляет 17 градусов тепла. К аварийно-восстановительным работам привлечено 48 бригад в составе 130 человек и 27 единиц техники.

Кроме того, из-за непогоды во вторник без электроснабжения остались 3,1 тысячи человек в Рязанской области. Мощность отключенных потребителей — 3,3 МВт.

В Рязанской области температура наружного воздуха также составляет 17 градусов тепла. К аварийно-восстановительным работам привлечено 13 бригад в составе 54 человек и 16 единиц техники.