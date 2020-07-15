МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится в среду в режиме вебинара, участникам онлайн-встречи предстоит оценить текущие результаты соглашения о сокращении добычи нефти, а также готовность рынка к высвобождению около 2 миллионов баррелей в сутки с августа в рамках второго этапа сделки.

Во вторник уже прошло заседание технического комитета экспертов ОПЕК+. Как сообщил источник РИА Новости, знакомый с данными подготовленного для заседания доклада, альянс улучшил выполнение сделки в июне до 107% после майских 87%.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. Но на фоне опасений по поводу пандемии коронавируса и ее влияния на спрос не исключался вариант продления и на август. В противном случае, согласно изначальному плану, в этом месяце объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее до 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола и Габон.

"ДВОЕЧНИКИ" ИСПРАВЛЯЮТСЯ

Вопрос о соблюдении обязательств так называемыми странами-двоечниками для ОПЕК+ стал ключевым по итогам анализа майских результатов сделки. Наиболее жесткую же позицию заняла Саудовская Аравия, традиционно берущая на себя основное бремя сокращений.

"У нас вообще нет пространства для несоблюдения (условий сделки ОПЕК+ — ред.)… А те, кто не соблюдал условия в мае и июне, должны компенсировать то количество, по которому они не выполнили обязательство по сокращению, в июле, августе и сентябре", — подчеркивал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в июне, когда был создан механизм компенсации сокращений.

По всей видимости, королевство контролировало таких "двоечников" весь месяц, а в СМИ даже появлялась информация об угрозах новой ценовой войны саудитов против недовыполняющих сделку ОПЕК+ стран. Однако позднее источник РИА Новости в одной из стран альянса сообщил, что Саудовская Аравия заверила ряд членов ОПЕК+, что пока не намерена предпринимать радикальные шаги по сделке, Эр-Рияд ожидает разрешения ситуации с "двоечниками".

Хотя чуда не случилось, недовыполнявшие в мае сделку ОПЕК+ страны в июне все же улучшили свои показатели. Как следует из данных доклада для техкомитета ОПЕК+, Ангола выполнила ее на 87%, Ирак — на 88%, Нигерия — на 78%, Казахстан — на 94%. При этом в числе "двоечников" остались такие небольшие производители нефти, как Габон (минус 40%), Конго (41%), ухудшила соблюдение соглашения Экваториальная Гвинея (45%).

ПОРА ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

За прошедшие несколько дней свои ежемесячные отчеты по рынку нефти опубликовали и сама ОПЕК, и Международное энергетическое агентство. Обе организации улучшили прогноз по спросу на нефть в мире в 2020 году, ожидая меньшего, чем ранее, падения — на 8,9 миллиона баррелей в сутки и на 7,9 миллиона соответственно.

При этом и ОПЕК, и МЭА ждут в 2021 году возвращения спроса к росту, хотя и подчеркивают осторожность и сохраняющуюся неопределенность прогнозов. Более того, министр энергетики РФ Александр Новак в начале июля выразил надежду, что уже в этом месяце мировой спрос и предложение на рынке нефти выйдут в баланс или даже в дефицит предложения.

Столь позитивные оценки по рынку нефти вполне могут указывать на то, что рынок нефти готов к переходу на второй этап сделки ОПЕК+. Как сообщил на этой неделе источник РИА Новости в одной из делегаций, Саудовская Аравия уже проводит переговоры внутри ОПЕК+ по смягчению сокращения добычи нефти альянсом в августе до 7,7 миллиона баррелей в сутки, что соответствует увеличению добычи на 2 миллиона баррелей в сутки от текущего уровня, однако общего консенсуса пока нет.

Что же касается России, то свою позицию по данному вопросу страна официально не озвучивала. Новак в начале июля отмечал, что было бы правильно как можно меньше менять принятые в апреле решения, чтобы обеспечить стабильное восприятие рынком сделки. Однако министр также подчеркивал, что исходить нужно из анализа ситуации на рынке, который и будет проведен в среду.