АЛМА-АТА, 15 июл /ПРАЙМ/. Казахстан в январе-июне 2020 года увеличил добычу нефти на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 38,4 миллиона тонн, сообщил комитет по статистике министерства национальной экономики.

Добыча газового конденсата за отчетный период выросла на 3,5% — до 6,5 миллиона тонн.

Кроме того, в отчетном периоде в Казахстане было добыто 11,9 миллиарда кубометров природного газа (рост на 2,3%) и 17,1 миллиарда кубометров нефтяного попутного газа (рост на 4,5%).