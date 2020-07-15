АЛМА-АТА, 15 июл /ПРАЙМ/. Предприятия Казахстана в январе-июне 2020 года добыли 54,740 миллиона тонн угля, включая угольный концентрат, что на 1,9% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, сообщил комитет по статистике министерства национальной экономики.

Производство каменного угля и лигнита, в частности, составило 52,661 миллиона тонн (рост на 2,1%), концентрата угольного — 2,079 миллиона тонн (снижение на 1,5%).