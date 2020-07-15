КРАСНОЯРСК, 15 июл /ПРАЙМ/. Аварийные служба Иркутска переведены в режим повышенной готовности из-за отключений электроснабжения после сильного ливня, подтоплены улицы, сообщает пресс-служба мэрии города.

"В связи с погодными условиями все аварийные службы Иркутска переведены в режим повышенной готовности. Специализированные бригады "Южных электрических сетей" восстанавливают электроснабжение в Правобережном и Октябрьском округах. Сотрудники МУП "Иркутскавтодор" откачивают воду на пересечении Баррикад и Ушаковской", — говорится в сообщении.

По информации мэрии со ссылкой на гидрометеорологическую службу города, в областном центре за ночь выпало 21 миллиметр осадков. По прогнозу синоптиков дождливая погода с грозами сохранится до конца дня.

Утром в среду частично отключена электроэнергия на улицах Советская, Ядринцева, Поленова, Альпийская, Култукская, Лызина, Декабрьских Событий, Первомайская, Фрунзе, Пшеничная. Сейчас специалисты "Иркутской электросетевой компании" устанавливают причины и места повреждений. Кроме этого, на улице Горького упало дерево, аварийно-спасательная служба устраняет последствия.