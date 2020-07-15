КРАСНОЯРСК, 15 июл /ПРАЙМ/. Небольшое количество нефтепродуктов попало в еще одно озеро на Таймыре Красноярского края после разлива авиатоплива, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района.

Днем 12 июля при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард в Красноярском крае, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Власти ввели ЧС муниципального характера.

"Небольшая часть попала в большое озеро. Все ограждено бонами", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что топливо попало в безымянное озеро и ручей без названия. По информации пресс-службы администрации района, общая площадь озер составляет 572 407 квадратных метров. Точных данных об объеме, который проник во второе озеро, пресс-служба не располагает.

По информации пресс-службы, с обоих озер собрано за сутки 89 кубических метра, накопительно 154 кубических метра. При этом с малого озера собрано 85 кубометров, всего — 150 кубометров.

По информации администрации района, общая группировка по ликвидации разлива составляет 89 человек и 13 единиц техники.