МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Оператору газопровода "Северный поток 2" известно о рекомендациях госдепа США по санкциям против проекта, они отражают пренебрежение интересами европейских домохозяйств и промышленности, заявили РИА Новости в операторе проекта — компании Nord Stream 2 AG.

"Нам известно о новых рекомендациях по закону CAATSA, объявленных сегодня государственным секретарем (Майком — ред.) Помпео", — сказали в пресс-службе.

"Западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов обязались инвестировать в проект почти по миллиарду евро, и более 1000 компаний из 25 стран полностью привержены его завершению. Усилия, препятствующие этой важной работе, отражают явное пренебрежение интересами европейских домохозяйств и отраслей промышленности, которые будут платить за газ на миллиарды больше в случае, если газопровод не будет построен", — заявили в операторе.

Глава государственного департамента США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2". Эти действия ставят инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, под риск американских санкций, заявил он.