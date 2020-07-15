САРАТОВ, 15 июл /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Энергоснабжение домов более 1,9 тысячи жителей Питерского района Саратовской области восстановили после урагана, работы в Марксовском районе продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.

Ранее губернатор Валерий Радаев поручил оперативным и коммунальным службам в кратчайшие сроки устранить последствия урагана в области, отметив, что наряду с наиболее пострадавшим Балаковским районом, шквалистый ветер затронул и другие районы, включая Ершовский, Питерский и Краснокутский. По данным главка МЧС на 14.00 (13.00 мск) среды, без света оставались 1925 жителей в Питерском и 5350 в Марксовском районах. Власти Питерского района ввели режим ЧС.

"Питерка (Питерский район — ред.) — 18.00 (17.00 мск) подключили", — сказала собеседница агентства, уточнив, что в Марксовском районе восстановительные работы продолжаются.