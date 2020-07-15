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ВАШИНГТОН, 15 июл /ПРАЙМ/. Госдепартамент США опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2", заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня госдепартамент обновил публичные рекомендации по действию закона CAATSA, включив (газопроводы) "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2". Эти действия ставят инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, под риск американских санкций", — заявил Помпео на пресс-конференции.

"Это четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию, что (США) не будут это терпеть: убирайтесь немедленно или будут последствия", — добавил госсекретарь.

Как пояснили в госдепартаменте в связи с публикацией рекомендаций, "они теперь включают инвестиции или любую другую деятельность, причастную к более широкой сфере экспорта российских энергоносителей через трубопроводы, в том числе "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока 2". "Лица, совершающие такие инвестиции или связанные с такой деятельностью, включая, но не ограничиваясь финансированием партнеров, а также суда, причастные к прокладке трубопроводов, могут стать объектами санкций", — сообщили в госдепе.

"Если мы определим, что введение санкций правомерно в соответствии с этими рекомендациями, мы не будем сомневаться в их введении", — отметили в госдепартаменте.

Закон CAATSA был принят в 2018 году, рекомендации госдепартамента является подзаконным актом. В настоящее время строительство "Северного потока 2" приостановлено, поскольку иностранные партнеры свернули деятельность из-за угрозы санкций со стороны США.