МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Международный общественный совет Северного морского пути (СМП) в четверг на заседании в формате видеоконференции обсудит перспективы создания глобального и конкурентного транспортного маршрута по этому морскому коридору, который связал бы Европу с восточной частью Азии, сообщила госкорпорация "Росатом".

Заседание проведут генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и председатель совета директоров ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк. Главной темой заседания станет обсуждение итогов сверхраннего экспериментального рейса по транспортировке сжиженного природного газа (СПГ) в восточном направлении через Северный морской путь в период зимне-весенней навигации. "Это исторический рейс. Ранее суда класса Yamalmax следовали по акватории Северного морского пути только в период с июля по начало января", — отмечается в сообщении.

Уже сейчас возможно говорить о расширении сроков навигации на Севморпути в восточном направлении до 9-10 месяцев, а с использованием будущих российских атомных ледоколов ЛК-60 проекта 22220 и ЛК-120 проекта 10510 "Лидер" можно будет вести речь о создании круглогодичной навигации по СМП, добавляет Росатом.

В заседании примут участие представители руководства крупных компаний, в том числе международных. В их числе — председатель правления "Чуди Шиппинг Компани АС" Феликс Чуди, генеральный менеджер Управления безопасности мореплавания "Мицуи О.С.К. Лайнс, Лтд." Танимото Мицухиса, статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ПАО "ГМК "Норильский никель" Дмитрий Пристансков, генеральный директор представительства в России "Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация" Чан Фуцюань, глава концерна "Тоталь С.А." в России Арно Ле Фолль, генеральный директор "Акер Арктик Текнолоджи Инк." Рекко-Антти Суоянен.

Также ожидается участие таких специалистов, как директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Росгидромета Александр Макаров, директор департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды России Сергей Хрущев, руководитель Росморречфлота Александр Пошивай, посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД России Николай Корчунов и других.

Совет был образован в 2019 году по инициативе госкорпорации "Росатом", имеющей статус единого инфраструктурного оператора Северного морского пути. Основные цели деятельности совета — подготовка рекомендаций и формирование экспертных заключений для выработки решений в сфере развития СМП, развитие эффективного взаимодействия Росатома с органами законодательной и исполнительной власти РФ, представителями крупного бизнеса, реализующими свои проекты в Арктике, общественными организациями, средствами массовой информации, деятелями науки, а также представителями иностранных государств, заинтересованных в развитии потенциала Севморпути. Первое заседание совета прошло в сентябре 2019 года во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума.