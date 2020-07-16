МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Сумма штрафа "Норникелю" размером 147,7 миллиарда рублей соответствует ущербу, нанесенному арктической природе после разлива дизтоплива в Норильске, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 147,7 миллиарда рублей, в том числе ущерб для водных ресурсов в размере 147 миллиардов, ущерб почвам — 0,7 миллиарда рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и предложил провести совместные консультации по этому вопросу.

"Просто представьте, это почти семь железнодорожных составов нефтепродуктов, которые одномоментно попали в акваторию. А она является основой жизни коренных малочисленных народов Севера. Обсуждение ущерба шло полтора месяца, общественность называла различные цифры, рассматривался огромный мировой опыт. К счастью, в России мы не имеем аналогов", — заявила Радионова в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос, возможна ли корректировка суммы штрафа.

По ее словам, Росприроднадзор пока не получал от "Норникеля" и его представителей никакой встречной суммы штрафа. Радионова подчеркнула, что Росприроднадзор уверен в применении самого высокого штрафного коэффициента, несмотря на то что "Норникель" на третьи сутки начал ликвидировать последствия аварии.

"Мне интересно, почему "Норникель" или кто-то еще не спорит с применением коэффициента для северных рек, одним из самых низких, хотя мы знаем, что северные реки восстанавливаются дольше — это хрупкая, труднодоступная природа Арктики. Однако этот коэффициент никого не беспокоит. Мы четко уверены в том, что сделали", — сказала Радионова.

Ученые из комиссии Минприроды считают, что на восстановление экосистемы после аварии нужно 5-10 лет, добавила Радионова.