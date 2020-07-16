КИЕВ, 16 июл — ПРАЙМ. Импорт газа на Украину из ЕС с начала 2020 года по настоящее время составил 8,056 миллиарда кубометров, что на четверть больше, чем за аналогичный период 2019 года, и является рекордным показателем за последние 5 лет, сообщила в четверг пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".

"С начала года "Оператор ГТС Украины" транспортировал в Украину по заказу своих клиентов 8,056 миллиарда кубометров природного газа: из Польши – 1,043 миллиарда кубометров, из Словакии – 4,605 миллиарда кубометров, из Венгрии – 2,408 миллиарда кубометров. Это на четверть больше, чем за такой же период прошлого года и является рекордным показателем за последние 5 лет", — говорится в сообщении компании на странице в Facebook в четверг.

По данным пресс-службы, 54% от всего объема газа было импортировано на Украину через виртуальный реверс, который стал доступен с начала этого года. "Таможенный склад — 56%, или 4,5 миллиарда кубометров. Из них 36% поступили в режиме shorthaul", — добавили в пресс-службе.

Как отмечается, в первой половине июля импорт газа составил 1,026 миллиарда кубометров, что на 21% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

"Такой рост импорта связан со значительным увеличением спроса со стороны европейских компаний на хранение газа в украинских хранилищах в режиме "таможенный склад". Из-за заполненности европейских хранилищ и привлекательных тарифов и услуг, в этом году Украина бьет рекорды по закачке газа в ПХГ и делает важный шаг к становлению как европейского газового хаба", — заявили в пресс-службе.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.