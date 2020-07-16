МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозу возможных санкций со стороны США по проекту "Северный поток 2", назвал их попыткой недобросовестной конкуренции и оказанием грубого давления на бизнес в Европе.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.

"Это еще продолжение таких негативных проявлений, продолжение такой грубой линии на введение различных рестрикций, оказание грубого давления на европейский бизнес, к коему относятся и наши компании. Это, конечно же, не что иное, как продолжение недобросовестной конкуренции, попытка заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям", — заявил Песков журналистам, комментируя возможность санкций в отношении "Северного потока 2".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Также Песков, комментируя рестрикции США против компаний бизнесмена Евгения Пригожина, заявил, что в Кремле негативно относятся к любым санкциям в отношении российских граждан и юрлиц.

Ранее управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) в среду сообщило о внесении в санкционный список лиц и компаний, связанных с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.

"Мы любые санкции в отношении российских граждан, в отношении российских юрлиц считаем, относимся к ним чрезвычайно негативно", — заявил Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к санкциям против компаний Пригожина.