БЕРЛИН, 16 июл — ПРАЙМ. В правительстве Германии приняли к сведению высказывания госсекретаря США Майка Помпео о санкциях в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", позиция Берлина по проекту остается неизменной, заявили РИА Новости в пресс-службе кабмина.

"Мы приняли к сведению высказывания главы МИД США. Позиция правительства ФРГ в отношении "Северного потока 2" была представлена много раз и остаётся неизменной", — заявили в ведомстве.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.

"Северный поток 2" — строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море — район Усть-Луги Ленинградской области, выход — на территории Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность маршрута — более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток "Северного потока 2" — 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока 2" составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год.