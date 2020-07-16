МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. "Роснефть" сменила генеральных директоров на двух своих российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), следует из материалов компании.

Так, на Саратовском НПЗ вместо Дмитрия Зубарева на должность генерального директора был назначен Василий Захаров. Он вступил в должность с 6 мая. До этого Захаров возглавлял "Ангарскую нефтехимическую компанию", входящую в "Роснефть".

На Комсомольском НПЗ вместо Алексея Мыльцына на этот пост с 9 июня был назначен Алексей Гаврилов, ранее являвшийся заместителем генерального директора Новокуйбышевского НПЗ, который также принадлежит "Роснефти".

Проектная мощность Саратовского НПЗ составляет 7 миллионов тонн нефти в год. Завод перерабатывает нефть марки Urals и нефть Саратовского месторождения, поступающую по трубопроводу, а также нефть оренбургских месторождений, поступающую по железной дороге.

Проектная мощность Комсомольского НПЗ составляет 8 миллионов тонн нефти в год. Завод перерабатывает нефть, добываемую "Роснефтью" на Сахалине и поставляемую на предприятие по нефтепроводу Оха — Комсомольск-на-Амуре, а также сырье, поступающее по магистральному нефтепроводу "Восточная Сибирь — Тихий океан".