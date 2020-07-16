МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России пришли к соглашению по увеличению минимальных объемов продаж бензина на бирже до 11% и дизтоплива до 7,5% и возможному дальнейшему их наращиванию, говорится в совместном релизе ведомств.

"ФАС и министерство энергетики Российской Федерации по итогам совместных консультаций по ситуации на топливном рынке пришли к соглашению о необходимости увеличения минимальных объемов продаж нефтепродуктов на бирже до уровня 11% по бензинам и 7,5% по дизельному топливу и возможному дальнейшему их увеличению", — говорится в сообщении.

Оба ведомства считают возможным отменить запрет на импорт нефтепродуктов, направили соответствующее предложение в правительство.

"Ведомства пришли к единой позиции по возможности отмены запрета импорта нефтепродуктов, в связи с восстановлением спроса на моторное топливо на уровень близкий к уровню до введения ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией. Соответствующее предложение направлено в Правительство РФ", — сообщается в релизе.

Они подготовили комплекс мер для стабилизации рынка топлива и развития биржевых торгов в условиях восстановления спроса.

"ФАС и Минэнерго подготовили комплекс мер, направленных на поддержание стабильности рынка моторного топлива в условиях ускоренных темпов восстановления спроса. Меры также будут способствовать дальнейшему развитию биржевой торговли и повышению прозрачности деятельности участников рынка", — отмечается в заявлении.

Меры по стабилизации рынка топлива в РФ позволят создать запас прочности при повышенном спросе и помогут избежать чрезмерной волатильности, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Принятие этих мер в совокупности позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на нефтепродукты, будет способствовать дисциплине на топливном рынке и поможет избежать чрезмерной волатильности", — сказал Новак, слова которого приводятся в релизе.