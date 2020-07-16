МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приняла решение об индексации оптовых цен на газ, проекты соответствующих приказов находятся на регистрации в Минюсте, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Решение об индексации оптовых цен на газ принято. Проекты соответствующих приказов находятся на регистрации в Минюсте. Приказы вступят в силу через 10 дней с момента их регистрации", — сообщили в ФАС.

Ранее, во вторник, начальник управления департамента "Газпрома" Алексей Андреев в ходе телефонной конференции заявил, что решение об индексации цен на газ в РФ принято, оно находится в стадии оформления.

В апреле ФАС опубликовала на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов предложения об индексации с июля регулируемых оптовых цен на газ для промышленности и населения на 3%. Позднее ведомство предложило временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения в свете экономической ситуации из-за коронавируса.