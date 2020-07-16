МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Росстат зафиксировал рост цен на ряд нефтепродуктов в обрабатывающих отраслях России в июне по сравнению с маем, так, цены производителей бензина в отчетном месяце увеличились на 27,5%, говорится в материалах ведомства.

"В обрабатывающих производствах выросли цены на следующие виды нефтепродуктов: топливо судовое – на 81,8%, пропан и бутан сжиженные – на 69,2%, конденсат газовый стабильный – на 68,9%, битумы нефтяные строительные – на 54,6%, битумы нефтяные кровельные – на 39,6%, бензин автомобильный – на 27,5%, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки – на 21,3%, битумы нефтяные дорожные – на 21,1%, топливо реактивное керосинового типа – на 14,6%, дистилляты тяжелые прочие, не включенные в другие группировки – на 14,2%, мазут топочный – на 13,4%", — сообщает Росстат.

Также ведомство отмечает, что в июне в добыче полезных ископаемых цены на сжиженный природный газ, а также нефть при поставках на внутренний рынок увеличились в 2,5 раза.