ВАШИНГТОН, 16 июл /ПРАЙМ/. Группа конгрессменов поддержала санкции против "Северного потока-2" и второй нитки "Турецкого потока", которые пригрозил ввести госдепартамент.

Письмо, опубликованное на сайте комитета по международным делам палаты представителей, подписали 9 конгрессменов, из них двое демократов, остальные — республиканцы.

"Мы приветствуем решение госдепартамента предупредить компании, участвующие в "Северном потоке-2" и второй нитке "Турецкого потока". Любая компания, которая поддерживает усилия (президента России Владимира) Путина использовать энергоресурсы России в качестве оружия и обогащения своего режима, должна столкнуться с последствиями", — говорится в заявлении.

Россия отвергает обвинения США в использовании энергопоставок для давления на другие страны.

При этом конгрессмены призвали администрацию поддержать законопроекты о дополнительных санкциях.

"Хотя это очень позитивный шаг, он не исключает необходимости санкций, предписанных конгрессом в прошлом году относительно судов-прокладчиков, которые необходимы для завершения строительства этих российских трубопроводов. Это также не отменяет необходимости расширенных санкций, призыв к которым содержится в предложенном нами законопроекте о защите европейской энергобезопасности", — говорится в заявлении.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках Закона о противодействии противникам Америки через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.

"Северный поток 2" — строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море — район Усть-Луги Ленинградской области, выход — на территории Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность маршрута — более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток "Северного потока 2" — 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока 2" составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год