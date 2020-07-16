Витренко заявил об окончании работы на должности исполнительного директора "Нафтогаза"
КИЕВ, 16 июл /ПРАЙМ/. Юрий Витренко заявил, что отработал последний день на должности исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".
В мае 2020 года Юрий Витренко заявил, что его предупредили об увольнении через два месяца в связи с сокращением его должности.
"Друзья, сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе Украины". Я пришел сюда в 2014 году, после революции Достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость", — написал Витренко в своем Facebook.
Также он поблагодарил всех украинцев, журналистов, депутатов, чиновников и международных партнеров Украины.
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