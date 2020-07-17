ВЛАДИВОСТОК, 17 июл /ПРАЙМ/. Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что поручил Минэнерго в течение недели предоставить предложения по финансированию перепроектирования Артемовской ТЭЦ-2 на газ.

"Артемовская ТЭЦ построена в 1936 году. Ее надо выводить. Для этого надо построить новую станцию… Дано поручение (президентом России Владимиром) Путиным в 2018 году. Проведено проектирование. Но в ходе проектирования возник ряд вопросов, в частности проблема участка, по источникам финансирования", — сказал Трутнев журналистам.

По его словам, было предложено перевести ТЭЦ-2 на газ.

"Мы уже получили письмо от "Газпрома" о том, что необходимые объемы газа будут выданы. Проектирование с угля на газ займет год, "Русгидро" приступит к этой работе незамедлительно. Я попросил Минэнерго, чтобы в течение недели они предоставили предложения", — отметил Трутнев.

Новая Артемовская ТЭЦ-2 заменит работающую с 1936 года Артемовскую ТЭЦ. Электрическая мощность Артемовской ТЭЦ-2 составит 420 МВт, тепловая мощность – 483 Гкал/ч. В качестве топлива новая станция будет использовать уголь местных месторождений. Ввод в эксплуатацию Артемовской ТЭЦ-2 намечен на 2026 год.

Выделение необходимых дополнительных лимитов газа для Артемовской ТЭЦ-2 поддержал президент РФ Владимир Путин. ПАО "Русгидро" направлено предложение в ПАО "Газпром" о заключении предварительного соглашения о поставке газа на Артемовскую ТЭЦ-2.

По данным полпредства, на сегодняшний день фактором, не позволяющим начать реализацию проекта, является отсутствие нормативной базы, устанавливающей механизм и источники компенсации затрат на строительство и модернизацию генерирующих объектов в неценовых зонах. Проект изменений в федеральный закон разработан Минэнерго России, но еще не вынесен на комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности, несмотря на резолюцию президента внести законопроект в Госдуму до 22 июля 2020 года.

Работа действующей ТЭЦ после 2026 года невозможна из-за неудовлетворительного технического состояния основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений. Возраст электростанции в 2026 году составит 90 лет.