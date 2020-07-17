ВЛАДИВОСТОК, 17 июл /ПРАЙМ/. Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев призвал Минэнерго активизировать работу с "Газпромом" по газификации Дальнего Востока.

"Вы тут пишете, что нужны меры господдержки. Пожалуйста, уточните какие. Минэнерго — проводите совещание, разбирайтесь, в чем надо помогать "Газпрому", для того чтобы проекты, реализуемые на Дальнем Востоке, были обеспечены газом, потому что это уже начинает влиять на сроки реализации инвестиционных проектов, люди вкладывают деньги, а потом начинают ждать, когда мы им энергетику обеспечим. А это недопустимо", — сказал Трутнев на совещании на Артемовской ТЭЦ.

По его словам, еще в самом начале работы по развитию Дальнего Востока в разговорах с энергетиками отмечалось, что главная задача — обеспечить потребителей энергией.

"Пожалуйста, Минэнерго, обеспечьте потребителей электроэнергией, газом, чтобы это не вредило срокам реализации инвестиционных проектов", — добавил он.

Ранее Трутнев сообщил, что поручил Минэнерго в течение недели предоставить предложения по финансированию перепроектирования Артемовской ТЭЦ-2 на газ. Новая Артемовская ТЭЦ-2 заменит работающую с 1936 года Артемовскую ТЭЦ. Электрическая мощность Артемовской ТЭЦ-2 составит 420 МВт, тепловая мощность – 483 Гкал/ч. Планировалось, что в качестве топлива новая станция будет использовать уголь местных месторождений, но Трутнев сообщил, что поручено перепроектировать ее на газ. Ввод в эксплуатацию Артемовской ТЭЦ-2 намечен на 2026 год.