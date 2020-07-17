ВЛАДИВОСТОК, 17 июл /ПРАЙМ/. Возведение Артемовской ТЭЦ-2 в Приморье, как ожидается, начнется в 2021 году, сообщает правительство региона.

"Новую ТЭЦ в Артеме, работающую на газовом топливе, должны начать строить в 2021 году. Об этом было заявлено на совещании под председательством полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева… Вице-премьер поручил в течение недели определиться с источниками финансирования строительства и незамедлительно приступать к перепроектированию станции, на что уйдет около года, чтобы начать стройку уже в 2021 году", — говорится в сообщении.

Ранее Трутнев сказал, что поручил Минэнерго в течение недели дать предложения по финансированию перепроектирования Артемовской ТЭЦ-2 на газ. Новая ТЭЦ заменит работающую с 1936 года. Электрическая мощность Артемовской ТЭЦ-2 составит 420 МВт, тепловая мощность – 483 Гкал/ч. Планировалось, что в качестве топлива новая станция будет использовать уголь местных месторождений, но Трутнев отметил, что поручено перепроектировать ее на газ. Ввод в эксплуатацию Артемовской ТЭЦ-2 намечен на 2026 год.

По данным полпредства, на сегодняшний день начать реализацию проекта не позволяет отсутствие нормативной базы, устанавливающей механизм и источники компенсации затрат на строительство и модернизацию генерирующих объектов в неценовых зонах. Проект изменений в федеральный закон разработан Минэнерго России, но еще не вынесен на комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности.

Работа действующей ТЭЦ после 2026 года невозможна из-за неудовлетворительного технического состояния основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений. Возраст электростанции в 2026 году составит 90 лет.