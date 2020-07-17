МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. В России цена на газ для населения вырастет с 1 августа на три процента. Это следует из приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС), который опубликован на официальном портале правовой информации.

В настоящее время приказа о изменениях цен на газ для промышленности нет.

Напомним, что проект приказа о росте цен на газ, который добывает компания "Газпром" и аффилированные с ней структуры, был опубликован еще в апреле текущего года. Тогда антимонопольное ведомство предложило увеличить цены на 3% и для населения, и для промышленности.

Новые цены, как предполагалось, должны были быть установлены с 1 июля, но из-за того, что приказ был выпущен с опозданием, сроки сдвинулись на 1 августа.

Год назад, в июне 2019 года, ФАС опубликовала приказ о росте оптовых цен на газ для населения и промпотребителей с 1 июля на 1,4%. До этого индексация состоялась в 2018 году: с 1 июля цены увеличили на 3,4%.