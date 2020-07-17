МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Производство бензина в РФ в июле ожидается на уровне 3,55 миллиона тонн против 3 миллионов тонн в июне, говорится в презентации замминистра энергетики.

"Производство автомобильного бензина: июль 3,55 миллиона тонн", — говорится в презентации.

В июне производство бензина составило 3,05 миллиона тонн. Таким образом, рост составит 16,4%.

Также сообщается, что Минэнерго ожидает восстановления спроса на бензин в июле до уровня 95% против 82% в июне.