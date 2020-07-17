Производство бензина в России в июле вырастет на 16% к июню, прогнозируют в Минэнерго
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Производство бензина в РФ в июле ожидается на уровне 3,55 миллиона тонн против 3 миллионов тонн в июне, говорится в презентации замминистра энергетики.
"Производство автомобильного бензина: июль 3,55 миллиона тонн", — говорится в презентации.
В июне производство бензина составило 3,05 миллиона тонн. Таким образом, рост составит 16,4%.
Также сообщается, что Минэнерго ожидает восстановления спроса на бензин в июле до уровня 95% против 82% в июне.
https://1prime.ru/energy/20200717/831789182.html