МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Давление США на Берлин и Вену в связи с "Северным потоком 2" будет расти, так как достройка газопровода будет поражением для Вашингтона, Европа такое давление не выдержит, считает российский политолог Андрей Суздальцев.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках Закона о противодействии противникам Америки через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что США пренебрегают правом и суверенитетом Европы, угрожая санкциями против "Северного потока 2", и что ФРГ отвергает экстерриториальные санкции. МИД Австрии также сообщил, что власти страны отвергают планы США наложить экстерриториальные санкции.

По мнению политолога, для США достройка и введение в эксплуатацию "Северного потока 2" и дальнейшее строительство "Турецкого потока" – это огромная катастрофа, удар по имиджу, поэтому все силы максимально брошены на то, чтобы газопроводы не были достроены.

"Они прекрасно понимают, что такое поражение, да еще и в год выборов, для них будет катастрофическим, они бьются за Европу. Давление на Берлин, на Вену будет огромное, оно и сейчас огромное. На мой взгляд, Европа такое давление не выдержит. Сейчас начнется торг, долгий, тяжелый, потому что это поворотный момент отношений Запада с Россией, глобальная конфронтация нас ожидает, если Европа пойдет на поклон американцам. Она сейчас торгуется, пытается торговаться, но вообще Европа противостоять Америке не в силах", — сказал Суздальцев РИА Новости.

Как отметил эксперт, в российских СМИ преувеличивается масштаб расколов и расхождений в рамках НАТО, ЕС и в рамках отношений США и ЕС. "На самом деле мы должны понимать, что США очень жестко контролируют Европу. И огромно их влияние в Германии, и в Австрии. Германия и Австрия сейчас просто пытаются сделать для себя новую позицию по энергетике", — подчеркнул он.

"Обратите внимание на риторику Помпео, он выступал невиданно эмоционально и жестко по поводу санкций: "убирайтесь немедленно или будут последствия", он сказал. Это недипломатично совершенно. Новые санкции касаются не только "Северного потока 2", но и "Турецкого потока". США претендуют на то, что они будут держать Европу за горло энергетической рукой, они должны контролировать поставки энергетики в Европу со всех позиций — с севера, с юга", — сказал Суздальцев.

"Северный поток 2" — строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море — район Усть-Луги Ленинградской области, выход — на территории Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность маршрута — более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток "Северного потока 2" — 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока 2" составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.