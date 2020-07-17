МИНСК, 17 июл — ПРАЙМ. Белоруссия продолжает переговоры с "Газпромом" о снижении цены для Минска на природный газ в 2020 и 2021 годах, заявил в пятницу глава минэнерго республики Виктор Каранкевич

"Вопрос есть, переговоры продолжаются (с "Газпромом" о цене на газ на 2020 год – ред.). В данной ситуации переговоры по ценообразованию ведутся, и это касается и 2021 года. И они будут вестись", — заявил Каранкевич журналистам.

При этом министр не ответил на вопрос, до какого уровня Белоруссия хотела бы снизить цену на российский природный газ, отметив, что "это вопрос переговоров". "Вопросы обсуждаются по ценообразованию на природный газ, чтобы эта цена была конкурентоспособная и, в первую очередь, для наших субъектов хозяйствования. Переговоры не заканчиваются. Вопрос на 2021 год пока еще открыт", — отметил Каранкевич.

Комментируя белорусско-российский спор о калорийности газа, министр отметил, что эта тема обсуждается "в рамках субъектов хозяйствования".

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для республики должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас. Минэнерго республики заявило, что настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ для Белоруссии на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня".

В конце мая в "Газпроме" сообщали, что компания будет готова начать переговоры о поставках газа в Белоруссию с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом страны за газ, который на тот момент оценивался в 165,6 миллиона долларов. В минэнерго республики же заявили, что у Белоруссии нет задолженности за газ, но между субъектами хозяйствования есть разногласия в определении его цены с учетом калорийности.